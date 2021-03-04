第二屆舊振南金星獎得主－中華醫事科技大學。（舊振南提供）

百年餅店「舊振南」第三屆漢餅新星選拔賽開跑，培育並引領青年學子加入推廣漢餅文化，連續舉辦兩年的漢餅烘焙新星選拔賽，至今已號召了全台31所大專院校、158位學生參加決賽。第三屆初選收件截止至2021年04月8日，歡迎各屆新秀踴躍報名。

近年來，大專院校烘焙科系多以西式烘焙課程為主，中式糕餅的相關課程式微，為讓台灣傳統文化美食的中式糕餅傳承，舊振南將透過漢餅烘焙新星選拔賽，來培養與提升烘焙相關科系學生的技術，將所學與實務結合，為台灣烘焙界找出下一位明日之星。此次競賽也要求學生以手揉製麵糰，呼應舊振南「揉麵要手工」的祖訓，將最精實的漢餅製作技藝傳承給年輕世代。

本屆競賽的主題為漢餅小旅行：「最美好的島內旅行，就用最道地的食材呈現」。競賽呼應了舊振南長年來使用台灣當地食材，除了帶動在地經濟，也因運送路程縮短，大幅降低了產品製造的碳足跡，希望傳遞給學生在製作食品時，也能保有節能減碳的環保意識。

(中時 )