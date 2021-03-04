范雲控陳雪生頂肚性騷 北市府確認「事件成立」

立法院去年7月審查監察院長被提名人陳菊人事案時，議場內爆發推擠衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她，涉及性騷擾，國民黨內部卻無作為，還放任言語嘲諷，范雲除了向台北地方法院提起民事訴訟外，也向北市性騷擾委員會檢舉，並於4日臉書發文指出，自己收到北市政府性騷擾防治委員會的回函，終於確認陳雪生對他的性騷擾事件成立。

范雲於去年7月20日到台北地院提起民事訴訟，向陳求償50萬元，並呼籲國民黨正視問題，並表示，她長期參與婦女、性別運動，案發當天議場並不擁擠，陳卻用肚子從後面頂她下背部，她當下明確告知噁心、感覺被性騷，陳卻回應用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾。

對此，范雲在臉書指出，自己昨天收到性騷擾委員會的公文，拆開前，發現自己還是有些忐忑不安的緊張，看完公文後，感覺所有因為陳雪生案受到的攻擊以及走了繁複程序的鬱結心情，終於得到一些釋放，並且民事訴訟仍在進行中，她除了感謝大家對此案的關心，以及對她訴求個案正義的支持，也懇請繼續關注此事。

范雲也在臉書公布北市政府社會局性騷擾申訴收件後，詳細的處理程序，首先，去年8月，社會局移交台北市政府警察局某分局調查；10月分至警察局調查；11月警察局調查結果為「性騷擾事件無法認定」；11月范雲再次函請社會局做為性騷擾防治主管機關，應依法及相關函示續行調查；12月社會局回函表示將范的去函視為不服該分局調查結果，提起再申訴；今年1月社會局調查；3月3日接獲台北市政府來函確認性騷擾事件成立。

(中時 )