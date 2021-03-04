全球股市多頭格局持續，帶動國內投資人定時定額人數創下五年多以來新高水位，其中跨國投資股票型增加幅度最高，並以大中華股票、科技股票及全球股票型最受投資人青睞。

儘管各主要市場3月以來出現回檔，投信法人表示，市場漲多賣壓宣洩、評價修正後，隨經濟復甦、企業獲利改善，仍將回歸漲勢，若想進場又對進場時間沒把握的投資人，建議可透過定時定額，藉由分批進場、平均成本分散波動風險，並可依個人風險屬性設定停利點，以停利不停扣方式參與景氣復甦的多頭行情。

投信投顧公會最新統計，定時定額人數已來到54.7萬人，創2015年8月以來新高，其中跨國投資股票型共有24.7萬人，較上個月人數續增7,360人，增幅3.06％居各類型之冠，國內投資股票型增加近5,000人居次；若進一步觀察，不論是增加人數或筆數，多是績效表現突出的大中華股票、科技股票及全球股票型基金為主，其中復華及統一投信各有三檔、國泰及群益投信各有兩檔入列，亦顯示行情偏多，投資人偏好較積極的基金類型。

復華投信建議，2021年企業獲利成長動能將明顯加速，各國股市本益比降回合理空間，使評價仍有提升空間，可持續布局經濟領先復甦的大中華市場，以及聚焦前瞻產業趨勢的科技股票及全球股票型基金，做為掌握後疫情時代的趨勢主題投資標的。

復華大中華中小策略基金經理人胡家菱表示，大陸A股企業獲利增長前景確定性高，持續吸引資金回流，對後市不看淡；港股在IPO市場走旺和新經濟板塊帶動下，近期因提高股票交易印花稅出現修正反而提供逢低進場機會。

復華全球大趨勢基金經理人王博祺指出，主要區域國家經濟數據及企業獲利預估仍朝正面發展，建議全球股市布局，可著重正向發展的科技業及未來受惠疫情好轉的相關產業為主軸。

(工商 )