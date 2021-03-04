遊戲股王鈊象（3293）4日公告2月營收，達9.2億元，年增46.3％、月增9.1％，再創下單月營收歷史新高，上月適逢農曆新年旺季，帶動鈊象營收成長，也是首次站上9億元大關。

展望2021年，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務將是2021年營運主力，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。美國授權業務目前穩定在美國3大州營運，至於是否在其他州拓展營運，目前也在積極洽談合適的代理商。

在商用機台部分，今年鈊象旗下商用機台營運有望回溫，將陸續在4月、5月推出兩款知名IP的產品，分別瞄準兒童以及青少年族群，期望今年商用機台營運部份有不錯的表現。此外，鈊象接下來將推出智能營運平台，持續深化大數據來做玩家個人化的照顧，目前正在積極準備中，並將串接在每款遊戲平台內，預期將在一年半後完成整合。

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