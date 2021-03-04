伴隨業外處分利益入帳、營運調整策略發酵，炎洲（4306）營收139.49億元，稅後淨利8.06億元，EPS 1.51元，為近七年新高；董事會通過股息配發每股1.03元，配息率為68％，包括現金0.6元及股票0.43元。

炎洲表示，今年本業接單可望逐步成長。業外資產處分進度部分，林口土地已於110年1月過戶，處分利益為8.51億元，每股獲利貢獻約1.45元，此筆收益將於110年第一季認列入帳。

此外，炎洲旗下新洲全球（3171）也因受惠提前布局電商渠道開發及既有客戶固化，109年營收15.61億元，稅後淨利1.21億元，EPS 2.12元，年增21％，達近十年新高；董事會通過股息配發每股現金1.85元，配息率為87％。

炎洲109年起因聚焦核心產業、專注主要產品及停產虧損單位的減法經營理念，加上整體膠帶業務也顯著提升，在膠帶本業毛利大幅提升下，109年營業毛利率提高至16％，營業利益年成長215％。

新洲全球去年因提前布局電商渠道開發及既有客戶固化，搭配優化產品組合與推動專案銷售策略，業績不降反升，年成長9％。另對常態統購產品定期開發新供應商，以提高成本價格優勢，帶動毛利率維持25％以上。

展望後市，炎洲指出，東南亞市場對PVC膠帶需求龐大，在越南著手建置的PVC膠帶產能預計第二季投產，增添獲利貢獻。

營建業務除成屋案「旺洲極品」持續銷售，旺洲開發推出林口預售案「旺洲逸品」，案量30億元；新莊「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」，案量分別為10億元及18億元，三個建案銷售狀況良好。其中，新莊兩案已完銷，三案預估總銷金額約60億元，預計111～112年完工認列。

(工商 )