嘉義市軍輝橋堤防黃花風鈴木盛開，入夜後在夜色燈光下，金黃璀璨的黃花散發獨特風采。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市軍輝橋堤防黃花風鈴木盛開，入夜後在夜色燈光下，金黃璀璨的黃花散發獨特風采。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市軍輝橋堤防黃花風鈴木盛開，入夜後在夜色燈光下，金黃璀璨的黃花散發獨特風采。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市鄰近立仁高中的軍輝橋堤防黃花風鈴木盛開，是知名賞花景點，不僅白天湧入滿滿賞花人潮，入夜後在夜色燈光下，金黃璀璨的黃花散發獨特風采，嘉義市政府邀民眾晚間到堤防散步賞花，透過有別陽光映照下的視覺感受，感受嘉義市夜的美麗。

市府指出，軍輝橋兩側的黃花風鈴木今年再度盛開，黃花結滿枝頭，金燦燦的景色，讓人讚嘆，白天是賞花好時機，平日夜晚散步更是悠閒賞花的美妙時刻，歡迎市民朋友把握黃花風鈴木盛開期，感受白天黑夜都美麗的都會風景。

(中時 )