大陸全國政協第十三屆四次會議4日下午3點在北京人民大會堂舉行開幕式，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋表示，2021年將聚焦「十四五」開局起步履職盡責，政協加強和台灣同胞團結聯誼，促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商，並舉辦「辛亥革命110周年紀念活動」等。陸委會副主委邱垂正4日回應，我國兩岸政策明確而一貫，會依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，不接受北京所設定的一中原則的九二共識，要改善當前兩岸關係的重點在於相互尊重、善意理解以及建設性的對話。

邱垂正說，我國兩岸政策明確而一貫，會依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，台灣的民意長期主張維持台海和平穩定的現狀，不接受北京所設定的一中原則的九二共識，要改善當前兩岸關係的重點在於相互尊重、善意理解以及建設性的對話，並強調，總統蔡英文與陸委會一再重申，企盼兩岸能夠展開正常、有序的交流，此立場是一貫的堅定，也會繼續推動兩岸已經簽署並且完成立法程序的各項協議的落實。

而對於對岸舉辦「辛亥革命110周年紀念活動」，邱垂正說，過去北京當局藉著辦理各種紀念活動，或是開重要會議，進行一些「歷史事實扭曲」，並對台進行統戰，以滿足其內部所謂愛黨、愛國的需求，並鞏固中共執政的正當性，以及企圖削弱中華民國的法統，鼓吹一中原則的同一論調，呼籲我國民眾團體不回應對岸的訴求，並拒絕參加與合作辦理此類的統戰活動。但再次問及，台公職人員，不論中央或地方是否都不能前往對岸舉辦的「辛亥革命110周年紀念活動」？邱垂正說，現因疫情關係，還未開啟這一方面的交流，若未來恢復常態，可以「依法」赴陸交流。

(中時 )