市場調研機構IDC近日發布最新報告指出，新冠疫情催化AI人工智慧發展，預估AI產業未來會以17.5％的年複合成長率增長，到2024年，總營收將突破5,000億美元。投信法人表示，強勁的基本面將提供AI股價長期上漲動能，因此近期拉回整理，提供不錯的進場布局機會。

根據IDC報告，新冠疫情促使企業大力擁抱AI，讓AI技術滲透到各商業領域，又以機器學習、智慧語音、影像辨識等發展神速。預估今年全球AI產業營收將成長16.4％，達3,275億美元，未來更會以17.5％的年複合成長率增長，到2024年時，總營收上看5,543億美元。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，企業轉型通常非常痛苦，因為初期需求成長緩慢，營收會大幅下滑、成本上揚，擠壓到獲利。不過，新冠疫情改變人類生活、工作模式，提供企業數位轉型的溫床，藉由導入AI技術，發展遠距、虛擬服務，搶佔新商機。

陳世杰分析，依照行為心理學理論，只要一個動作或想法，持續超過21天，就會變成習慣。而疫情爆發後，人類採取遠距工作、上課、娛樂、購物等時間，已經長達一年，所以即便未來疫情降溫，新的生活、工作模式也不會消失，將持續助長AI產業的發展。

全球企業發展AI趨勢不變下，資金持續湧向AI產業。以ROBO全球人工智慧ETF為例，自去年5月成立以來，已連續10個月吸引資金流入。

雖然近期美債殖利率彈升，導致全球股市回檔修正，AI族群也不例外。但陳世杰強調，殖利率上揚代表經濟進入擴張期，股市將由資金行情轉為景氣接棒。只要企業未來營收、獲利穩健增長，都將為股價提供長期上漲動能，投資人應把握短期回檔整理的機會，分批進場布局。

(工商 )