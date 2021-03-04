天佑台灣，使得產險業去年獲利創佳績，產險2020年稅後盈餘不但衝破150億元，年成長率更近10％，雙雙創新高。

依保發中心資料顯示，2020年產險業簽單保費共計1,881.1億元，較去年同期增加6.2％。保費占比前三名，分別是汽車保險、火災險以及傷害險，分別占總直接簽單保費比重為54％、15.5％以及傷害險10％，占率最小的是信用保證保險只有0.46 ％與航空險為0.43％。

產險業2020年稅後盈餘年成長近一成，主要仍是核保利潤和投資收益雙成長。根據依保發中心資料，產險業2020年直接總賠款為898.8億元，只較2019年同期增加約2％左右，遠低於簽單保費年成率6.2％，直接賠款率為48％左右，賠款率最高仍是汽車險達60％，其次是海上險和傷害險都在50％左右、健康險和工程險則在41％～40％左右，而責任險賠款率為35％，至於火災險為17％，賠率最低是信用保證險約16％。

至於產險業可運用資金總額約為3千億元左右，資金運用率還不到82％。在資金運用項目中，以有價證券約1400億元，占47％最多，其次是國外投資610億元，約占20％，即使如此，因產險商品以短天期保單居多，投資在相對保守或者流動性較高的金融商品上，銀行存款570億元約佔19％，不動產投資約有388億元。

產險業者表示，產險公司投資政策多以保守穩健為原則，大部份放在固定收益資產占比通常都在七成以上，包含銀行存款、短期票券及國內外債券等。即使產險公司有投資股票，也都是績優高殖利率股票為主，並透過股債均衡配置降低整體投資組合風險及追求較高收益率，追求收益率在2～5％左右。

(工商 )