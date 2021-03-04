遊戲廠商弘煜科（6482）近期營運獲動能，旗下自製手遊《幻想神姬》正式在中國大陸取得版號，將由中國遊戲大廠中手遊代理營運，待遊戲正式推出之後，弘煜科將可認列權利金以及每月的營收分成金收入，加上弘煜科近期兩款遊戲在日本上市獲得不錯成績，今年營運將漸入佳境，有望優於去年。

弘煜科前兩年營運陷入低谷，2018年、2019年連續兩年虧損，主要是受到中國大陸監管單位凍結版號審查影響產品發布，加上去年又有疫情攪局，2020年前三季每股淨損2.75元，虧損幅度較前年同期擴大。

不過弘煜科近期營運回神，2月營收表現亮眼，單月營收2,492萬元，去年基期較低，年增幅度達6.29倍。累計今年前兩個月弘煜科營收達5,574萬元，較去年同期增逾四倍。弘煜科表示，2月以及今年累計營收增加超過五成，主要是來自日本市場的權利金收入所致。

弘煜科近期也因股價波動過大，近日應主管機關要求公告獲利表現，去年12月單月稅後淨損達472萬元，每股淨損0.28元，且虧損幅度較2019年同期每股虧損0.06元擴大。

弘煜科表示，公司深耕日本遊戲市場近期終於有成，帶動2021年前兩個月營收表現亮眼，業績呈現倍數成長，主因在於今年初日本各大遊戲平台正式陸續推出二款遊戲產品《幻想戰姬-神樂》及《伊甸騎士》，獲得日本玩家青睞，大幅推升業績表現。

展望今年，弘煜科表示，上半年各月接續產品上市計劃，預計將會在在亞洲各地（含日本、台港澳及中國）推出自有知名IP《風色幻想》手機遊戲、和日本娛樂平台大廠DMM共同開發營運的《流星板機》、與宇峻（3546）共同開發營運的《燐光4》等遊戲，預期將為今年帶來明顯的營收挹注。

(工商 )