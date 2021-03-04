受新冠肺炎疫情衝擊，全球的零售產業及消費者購物行為正在發生質變，台灣本土第三方支付業者綠界科技4日於南港軟體科學園區舉行《綠界金流 X Shopify上市發表會》，會中除發表與全球最大跨境電商平台Shopify完成串接，提供一站式無接縫的服務外，也公開最新版無跳轉（No Jump）的站內付2.0、新一代信用卡不定期不定額等功能，以新型態消費需求。

綠界科技主要針對後疫情時代企業數位轉型電商市場的布局發表全新工具，包括與Shopify合作的新服務。綠界表示，此服務為綠界科技協同Shopify台灣代理商奧雲科技開發的電商API，已與平台完成串接，廠商只需設定即可於平台內使用綠界金流、物流及電子發票服務。

會中，綠界科技也同步公開全新站內付2.0服務，方便企業進行數位轉型，站內付2.0可結合企業品牌風格，屬於內嵌式無跳轉的付款工具，除擁有可兼顧交易風險及避免斷鏈的動態3D功能外，也提供多情境卡號記憶，方便客戶使用。

綠界科技總經理黃華勇表示，用戶未結帳就在金流頁面跳出有一個很大的原因就是「複雜且冗長的結帳流程」，當交易過程被中斷，消費者更容易放棄交易，這次發表的站內付2.0就是網站內無跳轉的付款模式，至少可提高兩～三成訂單成交率，降低流失客人，希望幫助企業無痛轉型電商。

綠界科技董事會日前也決議109年下半年股利發放事宜，共計配發現金股利4.5元及股票股利1.5元。

(工商 )