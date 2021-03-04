緬甸3日發生血腥鎮壓，據稱死亡人數可能達38人，其中包括一名華裔少女，由於該少女的英文名字為安吉爾（Angel），加上其在出發抗議前已宣布同意在出事時進行器官捐贈，讓網友們哀嘆世上少了一名「天使」。

19歲的安吉爾本名Kyal Sin，華文名則為鄧加希（Deng Jia Xi），她在緬甸第二大城瓦城參與抗議活動時，遭警方開槍直接擊中頭部，不幸身亡。與安吉爾同樣身處現場的23歲抗議者Myat Thu回憶，安吉爾十分照顧其他同伴，並在警方開槍時要他壓低身體，以免被子彈擊中，結果在混亂結束後，才知已和安吉爾天人永隔。

根據在抗議現場拍攝到的照片，安吉爾身穿寫有「一切都會沒事」（Everything will be ok）字樣的T-shirt。且還曾在臉書上分享血型等醫療資訊，並強調若她不幸喪命，願意將器官捐給需要的人。

此一消息遭報導後，大量網友表達哀悼之意，稱她為「天使」，並痛批「獨裁政權殺死自己的人民」；「一切都會沒事」這句話也在社交媒體上廣為流傳，出現大量相關文章甚至粉絲專頁，一時之間儼然成為緬甸抗議的標語。

緬甸維安單位3日對抗議民眾開火，雖然各消息來源傳出的傷亡數字不一，但聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）稱共有38人喪生，是緬甸政變後「最血腥」的一天，呼籲聯合國對該國軍政府採取強硬措施，以免悲劇再度上演。

(中時新聞網)