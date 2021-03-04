福原愛被日媒驚爆疑似婚內出軌外形神似大谷翔平的高帥男，她稍早再度發聲明，依舊強調與男友人「沒有同住一間房間」，還親自解釋了為何會與對方在飯店過夜的原因。對此，江宏傑也透過聲明回應了，也強調與福原愛的感情不會消失，真愛令人動容。

福原愛被爆與男友人約會過夜，稍早她為自己輕率行為致歉，隨後江宏傑也透過聲明隔空回應老婆福原愛的道歉，他說對妻子的愛從認識第一天到現在不曾改變，磨合文化上的差異一直是他們夫妻共同功課，更不希望不實八卦傷害了至親，「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。」

江宏傑稱對妻子的愛不曾改變，同時也坦言磨合文化差異一直是他與福原愛的共同功課。(本報系資料照)

江宏傑在福原愛爆出外遇風波時，傳出他因不願讓家人擔心，一度神隱，連第一時間的回應也是由經紀公司代為發聲，「兩人沒有離婚，小傑不認識與小愛出遊的男子。」盼外界不要攻擊家人。不過隨著福原愛的低頭認錯，也讓這段岌岌可危地異國婚姻露出一線曙光，果然江宏傑也選擇原諒老婆，親自發聲表達與福原愛一起牽手走下去的決心。

福原愛近日遭日媒披露把老公江宏傑與2個小孩丟在台灣，與一位外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男，今年2月於橫濱中華街約會，後來更一同前往飯店過夜，甚至還在飯店過夜後一同回到女方住處。

對於外遇風波，福原愛今日也二度發表聲明，為自己輕率的行為向老公江宏傑與外界致歉，更坦白了與男性友人過夜的原因，強調兩人沒有同住一間房，「2021年1月、希望將一直以來的想法具體化實現而開設了公司、但是沒有社會經驗的我、一切對我而言都是全新事物、也因為自己的經驗不足深感懊惱。就在此時剛好有機會從我所尊敬並且有豐富社會經驗的朋友那得到建議、而一起外出散心。」

江宏傑聲明全文：

我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。

很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。

未來的路還很長， 我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。

江宏傑2021.03.04

(中時新聞網)