大陸以台灣鳳梨有病蟲害問題，3月起禁止進口，蔡政府發起「吃鳳梨，挺農民」行動，連美國在台協會（AIT）也以台灣鳳梨、翠玉苦瓜以及美國雞肉當作食材，煮了一鍋鳳梨苦瓜雞湯。資深媒體人董智森表示，AIT這樣做，是兩邊都討好。

董智森在政論節目《新聞大白話》中表示，駐外單位從過去選舉就在幫蔡政府，AIT最明顯，包括加拿大駐台代表處，這些國家就是五眼聯盟，同仇敵愾挺台灣鳳梨，就是對大陸的攻擊，每個人的心態都一樣，配合蔡政府表演如何抗中。

針對AIT推出台灣鳳梨+美國雞肉，董智森認為美國雞肉難吃，AIT這樣做是兩邊都討好，因為它一直壓迫台灣吃美國來的含萊克多巴胺的豬肉。董智森甚至點出，去年是金門823的26周年，總統蔡英文要去金門，美國駐台代表就陪蔡英文一起坐空軍一號去金門；他在飛機上跟蔡講，「妳已經又連任了，妳的美國豬肉承諾為什麼還沒有？」所以5天後蔡英文就宣布了，因為壓力太大了。之前衛生部長阿查爾也來台跟蔡講，妳又連任了，「妳應該承諾對美國貿易代表處所講的豬肉」，所以時間點就是5天後。

董智森表示，AIT處長最大的工作，就是幫美國商人促銷商品。他如果只講我們的鳳梨，不好聽，他所講的鳳梨應也是進口的鳳梨，也是泰國的鳳梨，然後再提一下美國雞肉，表示AIT也有幫美國商人講話。不過他認為，美國雞肉並不好吃，美國豬肉更難吃，跟我們習慣的味道不一樣。

(中時新聞網)