今年1月8日農委會林務局東勢林區管理處張姓祕書，飲酒後駕車撞傷機車騎士，雖然張男已和被害人和解並撤回傷害告訴，但懲戒法院第一審認為他嚴重損害政府之信譽，將他判決降1級改敘。可上訴。案發後張也被調為技正。

張男從2009年起任東勢管理處秘書，今年1月8日晚間他酒駕與機車發生碰撞，致機車騎士受傷送醫，經警員量測張男吐氣所含酒精濃度達每公升0.78毫克，他接受檢察官偵訊後，隨即前往探訪被害人表達致歉、關懷之意，並敬贈慰問金。

張男與被害人也在1月15日簽訂和解協議書，被害人要求和解金65萬元，張男為表示最大之歉意及誠意，主動提高和解金金額為83萬元，被害人在同天撤回刑事告訴。農委會將張男送交懲戒。

懲戒法院認為，張男除了觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法所定，公務員應謹慎之旨，其行為將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要。

合議庭考量張男身為公務員，本應遵守政府喝酒不開車之誡命，竟於酒後駕車並發生交通事故，惟事後已與被害人達成和解、賠償損害，並表悔意，將他判處降級處分。

(中時 )