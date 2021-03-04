劉品言帶著離家出走的郭書瑤與張寗療傷。（三立提供）

三立、myVideo週五華劇《未來媽媽》即將迎來劇情尾聲，收視與討論聲量如倒吃甘蔗，熱度不斷上升，在OTT平台上，連續蟬聯三週Netflix台灣排行榜第一名，myVideo、LINE TV也都有亮眼的好成績。上週劇情郭書瑤與張寗相繼離家出走，「新時代女性」劉品言帶著兩位人妻療傷，並說出許多「霸氣金句」，抓住女性觀眾的心，不少女網友留言表示，人人都該有一個劉品言這樣的閨蜜！

劉品言劇中金句不少，「不孕不是一種逞罰，妳本來就是一個完整的妳，妳今天有小孩沒有小孩，都值得很幸福」、「其實別人這樣對妳都是妳教的、妳縱容的，妳也算有一半的責任」、「包容要有尺度，忍讓也要有限度，妳想要委屈求全，但是委屈求不了全」、「妳都不在乎妳自己的感受，那為什麼別人要在乎妳，妳沒有畫下界線，別人就會不斷的侵門踏戶」等，都讓觀眾直呼「完全講到心坎裡」，

本週劇情，劉品言帶著兩位人妻結束小旅行，各自回到現實，面對婚姻的難題，張寗與婆家鬧翻，但仍想要跟老公擁有自己的孩子，卻因打了破卵針，身體不適、呼吸困難，差一點賠上性命，閨蜜劉品言看著她為了老公李至正與婆家的面子，隱忍老公不孕的真相，讓自己受苦感到不捨，將真相對李至正全盤托出，婆家得知真相後，面對媳婦娘家愧疚道歉，丈母娘脫口說出「沒有下次了」，讓網友臆測該不會這次真的會離婚了吧！？

劇中三閨蜜一同出遊，劉品言開玩笑說很像壞學姐帶學妹出去鬼混，且每次跟她們兩個都是比較沈重的戲，有時很像訓導主任在對學生說教，「可能我比她們高太多，氣場太強大，不自覺霸氣外露，大姐頭的氣勢不小心就會跑出來。」張寗表示有劉品言這樣的朋友很讓人覺得很安心，郭書瑤則笑說只要有劉品言在，不自覺就會變得很廢，因為食衣住行育樂通通被她包了，自己只要放空的跟著她走就行。

劉品言笑說或許是受媽媽的影響，在朋友間幾乎是大姐角色在照顧大家，不論是男性朋友還是女性朋友遇到麻煩，她都會第一個衝出去解決麻煩。另外，只要閨蜜心情不好，她就會扮演男朋友的角色，帶他們去兜風散心、看電影，有一次姐妹跟男友分手，對方要求姐妹立刻搬離開家，她接到電話二話不說，立刻開車把姐妹接走並安頓好，隔天立刻請搬家公司將姐妹的東西全數搬走。

(中時 )