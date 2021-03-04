美廉社組巷口鳳梨應援團 挺農民認購100噸

三商家購挺農民，集團通路和自有品牌總動員，預計共引進上百噸鳳梨，美廉社近800店，組成巷口鳳梨應援團，今年第2季開賣新鮮鳳梨，預計將賣40噸；美廉城超會再推出受好評的鳳梨健康飲。

心樸市集鳳梨果乾，每包59元，將推出買1送1優惠。（美廉社提供）

自有品牌心樸市集每年約使用50噸鳳梨製作無添加鳳梨果乾，1年可賣5萬多包，今年產能加碼提高2成到60噸，預計也會推出買1送1優惠；心樸市集超市店內主廚則會開發鳳梨餐點料理，本月菜單將以鳳梨入菜。總部員工以熱力支持價20元鳳梨汁買1送1，吧檯天天現打，以行動力挺。

美廉社總部員工在辦公室可用熱力支持價20元，喝到鳳梨汁買1送1。（美廉社提供）

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