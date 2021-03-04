教育部體育署今（4日）舉辦「2021夯運動in Taiwan國際論壇」。因應疫情，國內外講者透過視訊連線，分享觀光結合運動的經驗；「夯運動in Taiwan」計畫主持人林廷芳與日本運動觀光聯盟會長原田宗彥，簽署臺日體育交流備忘錄，期望未來有更多合作及經驗分享。

教育部體育署副署長林哲宏表示，過去臺灣每年舉辦約130場國際賽，但因應疫情，今年做出許多改變，將有許多「第一次」，包括臺日簽訂體育交流備忘錄、舉行臺灣品牌國際賽研習營，也將有更多的大專青年參與。

「夯運動in Taiwan」計畫主持人，同時也是勤美集團董事長林廷芳強調，「品牌」需要時間累積，如今疫情影響全球，不妨善用危機，思考用不同方式經營品牌、行銷城市。林廷芳說，「體壇也能善用網路，展開數位轉型、提升競爭力。」

日本運動觀光聯盟會長原田宗彥，今在日本透過視訊方式，分享經驗。原田宗彥表示，由於疫情，外國觀光客大減，但國內需求提升，疫情期間，日本推廣運動重點包括武道、戶外運動及城市中可做的奧運項目（如攀岩），結合觀光相關資源來開發市場。

原定今年五月，日本關西將舉辦世界壯年運動會，也因疫情延後到明年五月，關西世壯運事務局長中塚則男表示，除了在京都舉辦的開幕式、大阪舉辦的閉幕式為籌辦重點，也以讓兩萬名海外參與者「遊遍關西」為規劃主軸。而疫情期間也以「在家訓練」為主題，藉網路連結世界各國的參賽者。中塚則男表示，世界各國已陸續接種疫苗，「希望明年世壯運順利舉行，交棒給2025年的臺北市和新北市」。

2021年臺灣品牌國際賽研習營正式啟動開跑。（圖／體育署提供）

今日國際論壇也安排三場「國際專題演講」，由國際運動壯年總會執行長Jens V.Holm、國際賽會活動主辦單位協會（IAEH）理事Iain Edmondson及Quantum Consultancy數據分析師Krzysztof Kropielnicki主講，主講者都高度肯定運動及賽會的價值。數據分析師Kropielnicki說，疫情短期內不會消失，賽事的主辦單位都很辛苦，「大家都在學習快速因應及遠端領導。」他強調，有策略的舉辦賽會，讓賽會價值最大化並永續，為社會帶來正面改變，是大家能努力的方向。

「2021夯運動in Taiwan國際論壇」由全國中小企業總會執行，包括吐瓦魯、巴拉圭、南非、美國、日本及國內體壇產官學界上百人共同參與今日的論壇，在國際線上講者、現場與會貴賓熱烈參與下，圓滿順利落幕。

(中時 )