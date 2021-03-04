男女結婚後許多人都會給父母孝親費，但有時也會為了孝親費多寡鬧家庭糾紛，就會有一名人妻在臉書發文抱怨，覺得老公每個月給公婆1萬元孝親費太多，應該降到3千元，而且公婆有退休金可領，又沒殘廢，建議可以去當保全，有工作才不會老得快。貼文引發網友熱議，也有不少人對原PO的說法感到不滿。

這名人妻在臉書社團「靠北老公2.0」針對孝親費問題發文，內容一開始就說：「結婚了就要以我們家庭為主，不是你爸媽，幾個月回去一次就可」。接著表示「你爸媽可以工作又不是殘廢，他們還有退休金可領，孝親費給3000買菜錢就夠，一個月給10000太多了，還建議公婆可以去間差當保全，有工作才不會老得快，給太多錢，閒下來只會老更快。

人妻貼文抱怨老公每月1萬元太多。（圖／翻攝自FB／靠北老公2.0）

原PO表示，因為老公還有兩個弟弟，如果一人負擔3千，就有9千元，何況公婆老了，應該要清淡飲食，不需要大魚大肉，夠2個老人花了。反而小孩還在長身體，錢本來就該優先花在兒子身上，若未來要讀私立中學，還必須存一筆教育費「要先顧老婆跟小孩，之後有能力再去顧老人，這樣才對」。

不料原PO這番論調引發網友熱議，有人留言表示「你有的點沒錯，但你老公孝敬父母也沒錯」，但不少人無法認同酸說：「記得跟你兒子也這樣講，結婚以後每個月拿3千回來就好、幾個月回來看妳一次就好！」、「不敢想像你會教出什麼樣的孩子？希望跟你一樣冷酷無情，你老了以後也照你今天說的這樣對待你」、「慘，千萬別生兒子，以後妳媳婦也會這樣跟妳兒子說⋯⋯」、「娶到你不知道是幸還是不幸」、「聽起來很合理，可是妳打字的口氣，讓我覺得妳一定不被公婆喜歡」。

(中時新聞網)