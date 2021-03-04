為支持台灣在地農業，以行動振興地方經濟，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店攜手推出「台灣鳳梨．美味入菜」活動，3月15日至4月30日期間，到香格里拉台北遠東國際大飯店的「香宮」與「上海醉月樓」皆有粵式與滬式風味鳳梨佳餚；香格里拉台南遠東國際大飯店的「醉月樓」中餐廳與「遠東CAFE」自助餐廳則於3月15日至5月30日，中、西式鳳梨料理新鮮上市；兩家飯店熱賣的手工鳳梨酥，送禮自用兩相宜，消費者可於台北「The Cake Room」與台南「品香坊」購買。

香格里拉台南、台北遠東飯店長年致力於「自然天成」可持續美食計畫，以「食在當季更環保」推動降低使用反季節食材與長途運輸耗費能源。兩家飯店以「高膳食纖維、均衡營養，搭配當季時蔬」，減少加工烹調的一系列低碳鳳梨特色菜及飲品，以高規格的防疫與衛生安全措施呵護賓客，讓賓客安心前來共襄盛舉，大啖本季最夯的鳳梨美食！

香格里拉台北遠東國際大飯店自3月15日起至4月30日，率先於兩大中餐廳分別推出色香味俱全的菠蘿好料理。「上海醉月樓」主廚賴忠舜將鳳梨融入多道經典佳餚中，例如「鳳梨里肌肉」、「鳳梨苦瓜燉排骨湯」及「鳳梨烏魚子」等，還有清新爽口的「鳳梨杏仁豆腐」等，每道單點160元至780元。

「香宮」粵菜餐廳主廚何競業料理的鳳梨美饌包括「鳳梨咕嚕蝦球」、「鳳梨汁酥炸雞脯」和「菠蘿炒生骨」等。何主廚特別推薦「原盅菠蘿雞粒炒飯」，這道經典料理是將鳳梨挖空，將果肉及台東放山雞腿肉切丁、與米飯一同大火快炒，主廚特別選用了屢屢獲選經典好米的台灣香米下去拌炒，吃得出粒粒分明且鑊氣十足，嚐得到彈牙的雞肉帶著淡淡鳳梨甜香。

香格里拉台北遠東國際大飯店一樓「The Cake Room」的超人氣手工台灣鳳梨酥，每盒580元，也是長年熱賣的公益伴手禮，每盒銷售將捐出淨額10％予台灣黑熊保育協會，挺台農的同時也挺台熊。

(工商 )