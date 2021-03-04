彰化縣首座青年住宅落腳伸港，為了擴大參與規劃，彰化縣縣府舉辦網路問卷調查，結果初步出爐，91.4％都要停車位，房價也將增加80到100萬元，是要採戶外平面平車場，抑或是地下室或一半地下、一半平面，還是新加坡式，共有4個方案還在評選中。

彰化縣將在伸港鄉百甲重劃區推出第一座青年住宅，「只賣不租」，掀起矚目，第一期興建供150戶入住的7樓公寓，設定每戶總價不超過350萬元，掀起熱烈討論，哪裡停車，也成了關注焦點。「伸港畢竟海風大，以為戶外空地多，不把住戶停車問題納進去，根本不像現代住宅啊！」

過年前縣府針對青年住宅規劃設計網路問卷，回收3000多份，共有91.4％要買停車位，至於要採哪種停車場，支持地下停車場和利用1樓空間作為停車場規劃各半。

此外，在空間格局方面，72.8％喜歡3房2廳，有20.3％的人偏好2房2廳，縣府表示，無論是3房或是2房的設計，原則上權狀坪數都會有25坪。

彰化首座青年住宅因為坐落在伸港鄉，目前計畫將有「在地」的優先保障比例，原則上將保留和美、線西、伸港15％。

目前縣府將戶外、新加坡式停車和地下停車納入評估，停車塔因為造價太高，已經排除，預估要完全地下停車，承購停車位金額至少也要150萬元，增加負擔；新加坡式停車方案就是一半利用一樓空間，地下停車有兩方案，其中一案是停放150部，另一案是停放75部，但也會導致綠地變小。縣府下周要排入議程討論，選擇最適切方案。

(中時 )