雲品國際（2748）公布2020年財報，全年合併營收18.34億元，稅後淨利1.09億元、稅後每股盈餘（EPS）1.44元。雲品董事會決議通過2020年擬配發每股1元現金股利，股利配發率達69％。

2020年全球遭逢新冠肺炎衝擊，觀光與餐飲市場受災嚴重，國際旅遊市場進入整理階段。館外餐飲中的頤品大飯店旗下新莊晶冠館與新店北新館宴會活動較去年同期減少，以及國際旅客無法進行旅遊之故，致使君品酒店住房率下滑，雖全年營收表現仍未回到2019年水準，不過因境內疫情控制得宜，雲品溫泉酒店受惠於強勁的國民旅遊需求，讓日月潭館搶得利基優勢，全年平均房價略為成長，為雲品國際中最為穩定獲利的營業單位。

展望2021年，雲品仍致力優化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店等住房業務，期待能維持一定的平均房價與旅遊品質，更透過多元化的住房產品提供予國旅市場，並成為穩定的獲利來源之一。

另外，雲品將積極拓展館外餐飲業務多角化布局，有鑑於2020年君品Collection的業務營收比重逐步攀升，尤其桃園「皇家薇庭」更在疫情之下逆勢成長，未來雲品將更致力於聚焦中高端宴會市場婚宴平台君品Collection業務規模，持續強化宴會平台事業，推廣零資產、純管理模式，以期在疫情過後，持續挹注公司整體營運穩健獲利，並創造更為強勁的成長動能。

(工商 )