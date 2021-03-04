佳世達2月合併營收145.99億元 年增三成 19:552021/03/04 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳世達（2352）集團公告2月合併營收145.99億元，比去年同期增加36億元、成長33.3％、月減16.79％，續創同期新高紀錄，前二月合併營收321.44億元，年增30.64％。雖然第一季是傳統淡季，但去年受疫情影響基期較低，現有事業在後疫情新常態下，較去年均優化成長，再加上聯合艦隊新夥伴明泰、仲琦、國韶、矽瑪等等發揮綜效，都是成長主因。 智伸科2月、前2月合併營收雙雙創同期新高 亞德客2月營收創同期高 (工商 ) #矽瑪 #佳世達 #明泰 #仲琦 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健椿2月及前2月合併營收雙雙改寫同期新高 09:352021/03/04 財經 三大引擎發威 神基 今年營收戰300億 04:102021/03/04 產業．科技 淡季不淡 聚陽2月合併營收年增6.7% 16:292021/03/04 財經 jpp-KY伺服器訂單補 2月營收年增5.6％ 16:292021/03/04 財經 食品股王鮮活果汁-KY 2月合併營收年增逾7倍 16:392021/03/04 財經 聚碩2月營收8.75億元 受春節假期影響年減23％ 09:512021/03/04 財經 晶碩訂單大增 Q1營收戰新高 04:102021/03/04 證券．權證 《電子零件》併入旺詮 凱美2月營收月減年增 09:092021/03/04 財經 《半導體》宏捷科前2月營收年增28.3％ 訂單滿到H2 09:432021/03/04 財經 《資訊服務》併子公司重編財報 聚碩2月營收年減23.66％ 14:152021/03/04 財經 《光電股》牧德前2月營收年減6.17％ 今年拚增雙位數 16:312021/03/04 財經 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 台積電竟暗藏未爆彈 內行人驚揭最致命原因 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 《光電股》Mini LED下季放量 富采樂開懷 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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