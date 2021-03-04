佳世達（2352）集團公告2月合併營收145.99億元，比去年同期增加36億元、成長33.3％、月減16.79％，續創同期新高紀錄，前二月合併營收321.44億元，年增30.64％。雖然第一季是傳統淡季，但去年受疫情影響基期較低，現有事業在後疫情新常態下，較去年均優化成長，再加上聯合艦隊新夥伴明泰、仲琦、國韶、矽瑪等等發揮綜效，都是成長主因。

(工商 )