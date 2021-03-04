距離第32屆2020東京奧林匹克運動會7月23日開幕，已進入倒數142天，奧運培訓隊自本（3）月1日起正式啟動總集訓，亦隨時掌握國際單項總會公布參賽資訊，在最後倒數階段，緊鑼密鼓全面進入戰鬥位置，教育部體育署與國家運動訓練中心為強化培訓效益，全力支援協助培訓隊爭取最大量參賽資格，並期於奧運創造佳績。

體育署表示，目前我國已有射擊等9種運動競賽計31席參賽資格，仍有田徑等13種運動種類尚待爭取參賽資格，其中包括田徑、羽球、舉重、柔道、空手道、跆拳道、輕艇、划船、籃球（3對3）、體操、網球及高爾夫等奧運培訓隊自本（3）月起陸續出國參賽，積極爭取奧運參賽資格。另外，受國人矚目的棒球，預訂6月在臺中、雲林兩地舉辦6搶1最終資格賽，全力爭取最後一席棒球參賽資格。

在柔道培訓隊女子57公斤級奧運積分排名第10名的連珍羚選手、女子48公斤級在奧運積分亞洲區排名暫列第6名的林真豪選手以及男子66公斤級蔡明諺選手已於2月26日赴烏茲別克參加2021塔什干大滿貫；空手道女子55公斤對打奧運積分排名第3名的文姿云、舉重女子59公斤級奧運積分排名第1名的郭婞淳在下個月分別赴摩洛哥參加K1公開賽、烏茲別克參加2020亞錦賽。不過，國際賽事雖陸續復辦，但賽事隨時滾動調整，體育署亦會掌握最新競賽資訊，期許奧運選手們能持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績。

至於國際奧會、東奧籌委會對參賽期間新冠肺炎防疫措施部分，已於2月9日出版有關選手及隊職員防疫手冊，提供各國參賽選手及隊職員於出發前、抵達時、賽會期及賽後返國等階段所應遵循之防疫措施，以減少接觸、實施檢測追蹤與隔離、保持個人衛生等三大原則，也要求各國代表團須編配防疫協調官，確保參賽人員行蹤管理、通報及聯繫窗口等事項推動，並預計於4月、6月陸續公布最終完整防疫資訊。

體育署已偕同國訓中心及各單項協（總）會強化培訓參賽及各項支援，並建構培訓隊出國參賽返國後居家檢疫兼顧訓練之防疫措施，及依目前所掌握大會防疫規範，會同中華奧會規劃我國組團事務及參賽期間各項防疫措施，做好充分準備，搭建最堅強的後盾，期使教練及選手健康安全地備戰奧運，以便在接下來參賽國際賽事，實現自我，再為我國爭取奧運參賽資格，全力於2020東京奧運殿堂突破自我，為國家爭取最高榮耀。

(中時 )