228人權律師湯德章位於台南市友愛街的故居，去年經過公民發起搶救，成為公民募資購屋成功的全國案例，去年底完成故居所有權移轉登記，13日起將以湯德章紀念館開放參觀，不過，湯德章故居文資審議結果今天出爐，並未取得文資身分，無法被列為歷史建築。

台南市文化資產管理處表示，調查發現，該建物已歷經大幅度增改建，且未見特殊建築技術與裝飾手法，不具呈現古蹟或歷史建築各項登錄基準的建築特色，經審議會表決結果，未達出席委員過半數同意指定古蹟或登錄歷史建築。

文資處強調，雖然如此，但整棟建物曾為湯德章律師生前居住空間以及執行律師業務的事務所，其堅守人權精神迄今仍為人所稱頌，其生前住所理當具有相當紀念價值。

依《文資法》規定，要登錄為「紀念建築」，須先具備符合「歷史建築」之登錄基準條件，並在此前提下，建築又屬與歷史、文化、藝術等具有重要貢獻的人物相關者，方得登錄為紀念建築；本案建物經審議會審議結果，未達歷史建築登錄基準，因此，無法因這棟建物是湯德章故居，與對歷史具有重要貢獻的人物相關，而被登錄為文化資產中的「紀念建築」。

文資處表示，湯德章故居雖未獲登錄為紀念建築，但仍屬台南市名人故居，該棟建築仍可依其保存再利用目標，持續使用及管理維護，且現已由民間團體展開再利用計畫，將湯德章故居規畫紀念館供民眾參觀。

(中時 )