台南市某國中林姓校長，規劃由自己擔任反毒小志工課程的講師，但卻未按表訂時間授課，詐領講師鐘點費6400元；刑事部分林男獲緩起訴處分，行政究責部分，懲戒法院第一審認定他未能廉潔自持以身作則，判決降1級改敘。可上訴。

林男申請教育部國教署補助推動拒毒健康校園計畫，並獲補助19萬6945元，他是該計畫實際承辦人，規劃由自己擔任內聘講師，並安排於2018年10月至11月間，每日中午12時30分到13時20分上課。

但林男因公差、公假或休假等事由，有幾天未在國中校內按表訂時間授課，卻詐領講師鐘點費；台南地檢署認定他觸犯詐欺罪，但给予緩起訴處分、向公庫支付5萬元。

林男坦承外出未上課，但並非為了私事，而是到他校進行關懷訪視，他坦承疏失，經過此事件，當警惕在心，請懲戒法院考量他多次記功嘉獎，深受長官肯定，沒有不良習慣，潔身自愛，懲戒他申誡處分。

懲戒法院考量林男未能廉潔自持以身作則，竟利用職務機會詐領講師鐘點費6400元，所為嚴重破壞政府廉能紀律之形象，惟考量其所詐得金額非多，判決降1級改敘。

(中時 )