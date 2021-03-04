據勞保局統計，截至去年年底為止，勞保普通事保保費收到約4081億餘元、但普通事故給付卻達4488億元，不計收益虧損達486億餘元，相較前年的228億餘元爆增逾2倍，就算加計政府擬在今年撥補的220億仍有逾200億差距，但蔡政府自從2016年的軍公教年改過後，遲遲不敢啟動勞保年改，讓勞保缺口越來越大。

據最近一次的勞保普通事故精算報告指出，如勞保未改革，將在2026年時破產，對此，「對於虧損擴大並不意外」，曾參與年金改革會議的台灣大學社工系副教授傅從喜表示，但這也代表時間迫切，越晚回應的話修正的幅度會越大、代價會越來越大，也會對實質財務衝擊越大。

「應該越快有動作越好」，全國產業總工會秘書長戴國榮說，但應該仿效挪威成立主權基金才能一口氣解決所有問題，而我國主權基金來源可以透過如海外所得、富人稅等來源，透過操作有盈餘後再撥補至勞保基金中。

據勞保局統計指出，目前請領老年年金的139萬名勞工、平均請領金額為1萬7651元，而請領金額不到2萬元達92萬1468人。「老年給付應要保障勞工老年生活」，戴國榮說，至於勞保制度微調的部分，給付面的部份或許仿造軍公教樓地板概念，一定給付水準下的不會更動；保費面的部份則建議可以拉長年限調整，如每年均調整0.02％、分25年調整等；至於採計年間，他則認為可以調整，但是否要拉長至15年則仍待討論。

勞保局局長鄧明斌說，依勞保條例，每3年1次的普通事故精算報告預計最晚會明年年初出爐，但他說，至今未收到年改方案或草案，因此在設算中並沒有納入年改，但如果過程中勞動部有提出年改方向，也會要求精算團隊納入計算。

勞動部保險司司長白麗真則說，去年邀集專家學者開完工作坊後，也仍持續蒐集各界意見，目前並未有具體期程。

(中時 )