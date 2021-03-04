《愛．殺》試映會，陽靚（右）、翁嘉薇。（金禾創意提供）

《愛．殺》試映會，黃尚禾（左起）、徐宇霆、導演周美玲、陽靚、翁嘉薇。（金禾創意提供）

情慾驚悚片《愛・殺》4日舉行媒體試片，黃尚禾、陽靚、翁嘉薇、徐宇霆與導演周美玲在映後記者會分享拍攝幕後花絮。其中黃尚禾在片中挑戰SM性虐床戲，與新銳演員徐宇霆突破大尺度，上演男男裸露演出，讓人看了臉紅心跳。他表示：「我有特別田調SM方面的知識，發現這是要享受痛苦又要注意安全。」被問會不會實際運用在生活上？他反應很快，笑道：「才不會回答你咧。」

黃尚禾和徐宇霆首次合作，激情戲卻不尷尬，黃尚禾笑稱看完劇本知道要脫，身材也有稍微訓練，「我們在練習舞踏的時候，2個人就交纏在一起。相較情慾，我覺得比較像是重訓的感覺」。徐宇霆則為了符合角色單薄身形，花了2個月減重10公斤，「劇情要我一直被餓著，當時的我是有在健身的，全得要毀掉呀！」

此外，陽靚和翁嘉薇則在片中上演女女戀，同樣有安排大膽床戲。翁嘉薇坦言沒有做太多的心理建設，「感覺就是要發生的事就順其自然讓它發生了，但對爸媽做了一番心理建設倒是真的。」陽靚片中展現短髮陽剛的帥氣模樣，讓翁嘉薇拍攝時也不時小鹿亂撞，被陽靚電眼吸引。

該片為周美玲所執導推動的「六城彩虹計畫」繼《偽婚男女》、《替身》、《帥T空姐》3部電視電影作品後，推出的第4部情慾驚悚電影，描述一場殺人案件的審理，3個嫌疑人的羅生門自白，被情慾所支配的3人，將展開一連串為愛不顧一切的佔有，和為達目的不擇手段的偽裝，到底慾望是否有罪，身體和心，又是誰比較誠實？《愛・殺》將於19日全台上映。

(中時 )