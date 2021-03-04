國產署4日標售國軍老舊眷村改建國有不動產，結果位於新生南路三段的兩筆標案吸引多家建商出手搶標，第一標由新潤建設以24.22億元拿下，住宅區土地得標單價逼近每坪500萬元大關，第二標則是由綺華建設13.6億元取得。

由於市中心難得有大面積土地釋出，加上兩標土地都備註納入都市更新事業計畫案，且都更事業計畫已核定，若順利整合完成可享有都更容積獎勵，吸引開發商積極投標。

此次標售的兩筆土地都屬於同一個街廓、且一個都更範圍內，位台大綜合體育館對面，第一標土地約485坪，基地正臨新生南路三段，對面就是台大綜合體育館，投標的建商包括有新潤建設、頂禾開發、昇陽建設與文心建設，最終由新潤建設以24.22億元拿下，溢價約18.6％，出標價格僅較第二高多出0.2％，顯見開發商對於市場價格看法相當一致。

第二標的土地位置與第一標屬於同一街廓，包括綺華建設、頂禾開發、文心建設三家建商投標，最後由綺華建設以13.6億元得標。

市場預期開發商應該兩件標案都會進場投標，但僅有頂禾開發與文心建設同時參與兩筆標案，但最終都由只投標一筆的開發商得標。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，由於第一標土地規模達485坪，雖然納入第二標一起開發更具規模，但畢竟都更還需要整合，如果只投第一標則進可攻退可守，有機會可參與都更，若評估整合與都更流程曠日廢時，也可直接申請危老改建，同樣可申請到高額的容積獎勵，可能是開發商僅出手一標的原因。

(工商 )