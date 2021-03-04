謝沛恩、郭雪芙在片中談情說愛，充滿粉紅泡泡。（双喜電影提供）

謝沛恩在電影《揭大歡喜》中反串男生和郭雪芙談情說愛，郭雪芙也有女扮男裝的戲，被問有沒有跟「好朋友」孫其君討教如何揣摩男生，笑說：「為什麼要跟他討教？我可以問我哥哥啊！」至於和孫其君感情狀況？她答：「大家都是朋友啊！因為沒有別的對象出現，所以（媒體）要關心一下嗎？」被問會有別的對象出現？「不好說，敬請期待，哪天突然有個念頭，跟外國人結婚，生個外國寶寶也不一定啊！」

郭雪芙坦言「痞帥男」的扮相除了對男生的想像，還有觀察偶像BTS的Ｖ金泰亨，「看他影片，就想男生拍照是不是都會咬下嘴唇」。謝沛恩談到感情現況：「我的對象就是自己，我覺得感情真的要好，要從自己得到安全感， 而不是從別人身上得到。」萬一對方做出讓她沒有安全感的事情？「如果想像的相處不是我要的，那就算了，也不會要他怎麼樣」。

郭雪芙在片中出難題考驗謝沛恩對她的愛是否出自真心，表示現實生活中，不會特別給男生出難題，「日常生活相處就看得出來，遲到了，看對方是破口大罵還是人有到就好，可以感受得到，知道這男生好不好」。謝沛恩則說：「我不會付出太多，先看他怎麼對待我，如果ok再繼續。」

郭雪芙和謝沛恩片中有吻戲，郭雪芙表示，謝沛恩飾演男生，所以吻的當下會很害羞，「女生的唇比較軟一點，沒有鬍渣」，謝沛恩則笑說：「沒有分別是男生的還是女生的，都是肉！」片中兩人有親密掏耳朵到太舒服而呻吟的戲，謝沛恩說：「看電影的時候真的很害羞，很想把椅子滑到地板上！」

兩人在片中的男裝扮相必需束胸，褲子裡還要塞襪子，郭雪芙表示束胸很辛苦，「一整天拍下來，會有喘不過氣的感覺，而且怕拍攝的時候，束胸的形狀跑出來，還要稍微駝背。」謝沛恩表示很緊繃很不舒服，「拍的時候是夏天，很悶很熱，因為汗斑還去看醫生」。兩人表示拍完戲，一度無法找回女人味，郭雪芙說：「持續了半年。」謝沛恩則說：「告訴自己這樣不行，要趕快變女生，就一直穿粉紅色的衣服，希望女人味快出現！」《揭大歡喜》3月12日上映。

(中時 )