全球晶片供不應求產能不足，台積電作為領頭羊，股價自然備受關注，可近期股價卻是接連下跌，看得不少已入坑的股民心驚驚，而今日台積電收盤收在601元，有網友在網上發問，那些買在650元以上無法解套，該怎麼才好？

護國神山台積電受到不少股民的看好，甚至還有人預測達到1000元也不無可能，但近期台積電股價接連下跌，今（4日）收盤在601元，有網友在PTT上以「困在650元以上的冤魂還好嗎？」為題發文，該網友稱，在早上去早餐店吃早餐時，看到隔壁的大媽說拿老公的錢，去All in了台積電，不過卻卡在650元，遲遲無法解套。不禁疑惑，這樣的冤魂怎麼辦才好？

貼文一出，即引發熱議，不少網友看好神山的發展表示，「別怕，勇敢攤平」、「攤到獲勝」、「我都建議攤平」、「子彈多就多攤一些」、「600不買，難道800才要買嗎？」、「小跌而已，上看700」、「加碼攤平啊」、「上看1千，根本不怕」、「現在不上車，會後悔的」。

還有網友回應，「蹲久了就是你的了」、「甩掉一堆沒信心的」、「別人恐懼我貪婪」、「gg（台積電）不用擔心la（啦），除非手機都不賣新款惹」、「GG（台積電）短期700中期800長期上看1000，不怕，越跌越買」也有網友調侃，立刻賣掉啊，換All in其他的。

(中時新聞網)