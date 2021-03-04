周丹薇前公公，三福集團總裁蕭火綿今4日上午辭世，享耆壽91歲，據了解，蕭火綿生前罹患肺線癌，服標靶藥物控制穩定，上午突然感到身體不適，到嘉義長庚醫院掛急診途中失去生命跡象，急救仍宣告不治。

蕭火綿創辦三福集團，是國內老字號大宗物資業，經營逾半世紀，員工數逾千人，更是前副總統蕭萬長倚重的政商大老，外界視他為蕭家班的大老，但他專注於經商，事業經營相當出色，還是美國前總統布希父子、柯林頓民間友人。

蕭火綿在中美斷交時，曾以民間名義協助政府進口大宗物資，穩定台灣經濟穩定與發展，同時熱心公益，協助嘉義的高等教育及醫療發展，不過蕭火綿一向低調，因病故兒子蕭俊郎曾娶女星周丹薇為妻，才讓三福集團變得廣為人知。

蕭火綿是嘉義縣六腳鄉人，因家貧念完小學即當學徒做工，32歲到日本法政大學企管系進修，40多歲取得美國舊金山大學企業管理碩士，2017年獲嘉義大學頒授名譽管理學博士，表彰他白手起家開創事業集團的卓越成就。

(中時 )