國銀2020年12月爆出集體踩雷，香港的兆恆水力發電聯貸案傳出逾放，拖累2021年元月獲利。銀行局4日公布國銀2021年1月稅前盈餘達319億元，較去年同期少賺30.1億元、年減8.6％，其中，海外獲利衰退最嚴重、僅賺19.9億元，較去年同期衰退39.3％。

銀行局副局長林志吉指出，海外分行獲利比去年同期衰退主要是「備抵呆帳準備增加、利息淨收益減少」，其中，「增提呆帳費用、保證責任準備」的部份就達8億元，主要就是二家國銀香港分行對兆恆水力發電的授信已轉為逾放，金額就占6億多，至於利息淨收益則較去年少9億多元。

在OBU部份，元月獲利達80.7億元，也較去年同期衰退17.8％。林志吉分析較去年同期減少主要是「利息淨收益」較去年同期減少16億多元，不過，仍較上月增加18億元。

大陸地區分行元月獲利達4.8億元，也較去年同期衰退25％、「國內總分行」1月獲利達213.5億元，較去年同期成長0.9％，主要是利息淨收益跟手續費收益增加50億元。

至於國銀整體獲利319億，較去年減少30.1億元、年減8.6％，主要是投資淨收益、其他淨收益較去年減少60億元。

銀行局也公布，截至2021年1月底止，國銀放款總餘額新臺幣31兆6,538億元，較上月底增加1,881億元；逾期放款金額為700億元，較上月底增加8億元；逾期放款比率為0.22％，與上月底相同，較去年同期減少0.01個百分點。但本國銀行備抵呆帳占逾期放款之覆蓋率為616.71％，較上月底623.24％減少6.53個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

(工商 )