「原台南陸軍偕行社」修復工程今天動土。(曹婷婷攝)

「原台南陸軍偕行社」修復工程今天動土。(曹婷婷攝)

「原台南陸軍偕行社」見證日據時期陸軍第二聯隊在台南的歷史，一度險遭拆除售地，經在地居民發動搶救，列為歷史建築，今天動土，將展開為期3年修建工程，修復方向將朝保存創建原貌進行，由於地點鄰近台南公園和台南火車站，修復後，將結合周邊景點，作為藝文活動經營之用。

原台南陸軍偕行社建築，落成於1915年，為昔日日本陸軍將校修養、親睦、舉辦儀式活動的集會及社交場所，類似今日國軍英雄館。2005年國防部遷出後，原計畫拆除，經在地居民搶救，2007年指定歷史建築，去年爭取工程經費並辦理建築與土地撥用，由國防部移轉給台南市政府。

「原台南陸軍偕行社」為「和洋混合」的建築風格，共3棟建築組構，建築特色是採歐式木骨造風格。文化局說，總修復經費7027萬元，由文化部跟南市府負擔各半，預計2024年3月完工。

文資處強調，第1棟建築本體為2層樓木骨洋風石造建築，1樓以磚石為多，2樓木構造形式，立面有歐式風格半木構造；第2棟屬1層木骨洋風造建築式樣，正面入口屋頂外觀形狀似日本幕府將軍頭盔，是切角頂（半切妻屋頂）形式，窗戶為格子窗型，介於2棟連接建築的基礎下段四周為石砌構造；第3棟為1層木構造建築，為長型建築，後期居住者改建後增加室內空間，並將屋頂改為L型切妻屋頂樣式。

(中時 )