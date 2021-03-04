魏嘉瑩（小魏）今年將推出新專輯，她和Arrow Band將先到各地與當地歌迷見面，舉辦「魏嘉瑩2021不來梅樂隊之旅」。巡演主題發想自格林童話「不來梅的城市樂手」：一隻雞、一隻貓、一條狗和一頭驢組成樂團逃離農場前往不來梅，途中用音樂克服危機後來在城市中快樂生存下去的故事。

小魏笑稱：「Arrow Band加上和聲本來就四個人，加我一個就有五個，音樂帶來的力量應該會更大。」她請來新銳插畫家李若昕為巡演主視覺助刀，充滿童趣的筆觸加上色彩鮮豔的調配，希望好久不見的歌迷能夠感受到其中的開心歡樂。

小魏曾翻唱〈不是因為天氣晴朗才愛你〉、〈太陽〉、〈好想你〉、〈那女孩對我說〉、〈遇見〉、〈想見你想見你想見你〉等，累積近千萬點閱數，其中〈想見你想見你想見你〉更是高達431萬次。2019年底發行《夜空裡的光》專輯同名演唱會後，一年多的時間沒舉辦專場演唱會了，這次「魏嘉瑩2021不來梅樂隊之旅」巡演將自台南開唱（3/28）環台共九個城市：台南、台北、宜蘭、台中、新竹、高雄、桃園、台東、花蓮，場次只有10場，3/5（五）中午1200在KKTIX開賣。

小魏將舉辦「魏嘉瑩 2021 不來梅樂隊之旅」。（小魏工作室提供）

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