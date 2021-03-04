美國空軍對F-15E「打擊鷹」(Strike Eagle)戰鬥機的任務有一種新設想，既然打擊應可以攜帶相當大量的彈藥，那麼應該也可做為炸彈運輸機：重武裝掛載F-15E，飛到其他的空軍基地，然後把身上的彈藥一一卸下。如此一來，可以稍微分擔運輸機的工作量。

軍事網(military.com)報導，佛羅里達州艾格林空軍基地(Eglin AFB)第85測評中隊( 85th Test and Evaluation Squadron)從上個月起，進行F-15E的「酬載測試」，F-15E掛載15枚 聯合直攻彈藥(JDAM)，這數量比標準程序的9枚要多上6枚。

中隊官員雅各布·林達曼Jacob Lindaman)表示，測試證明「打擊鷹」可以掛上15枚的JDAM，而不會損害機身結構。以後F-15E可以在執行戰鬥任務之餘，也做為彈藥運輸的工作，為 F-35聯合打擊戰鬥機或 F-22猛禽戰機提供必要的武器。

F-15E的載彈點有12處，可以攜帶B-61核彈或常規彈藥，包括500磅、1000磅和2000磅級的JDAM。同時F-15E也具有優異的空戰性能，與F-15C和F-22一樣，攜帶AIM-9響尾蛇和AIM-120先進中程飛彈。

艾格林基地第53聯隊的女發言人-莎凡娜·布雷（Savanah Bray）表示，其實在發佈的照片中，6枚500磅重的JDAM被安裝在F-15E在一側機翼下。這意味著F-15E的雙翼下最多可以攜帶12個JDAM。而在中線的位置，還可再掛3枚不同重量的炸彈（500磅或2,000磅），這樣可以掛載15枚JDAM。

一場任務中，很可能所有15枚JDAM都需要投擲，剩下的炸彈可以帶回基地並卸下，下一次任務時再掛載。

其實這項工作模式去年秋天曾經應用過，MQ-9「死神」無人機攜帶8枚AGM-114地獄火飛彈，這數量是通常能力的2倍，然後沒用完的飛彈就送回基地。

(中時新聞網)