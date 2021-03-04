尋求衛冕的世新大學，今天在UBA八強複賽關鍵戰役中迎戰5戰全勝的政大，一度落後17分的世新大學靠著陣中4名外籍生加上李威廷的聯手，上演了驚天逆轉勝戲碼，最終以83比78破了政大不敗之身，同時也在爭搶最後一張四強門票中佔有優勢。

陣中有阿巴西、丹尼爾、沙巴斯丁與伊波卡四名外籍生的世新大學，今天碰到複賽打得非常出色的政治大學，上半場打來畏首畏尾，落後分數最多來到17分，眼看大勢已去，沒想到全隊突然頓悟、置之死地而後生，在李威廷、伊波卡、丹尼爾的領軍下不斷發動反擊，加上嚴防奏效，最終奇蹟似逆轉勝，打出本屆賽事以來最精彩的一場戰役。

世新在贏得關鍵戰役之後，復賽戰績與義守大學、健行科大同樣4勝2敗，台師大3勝3敗，5日最後一戰，世新將在下午2點45分迎戰高師大，4點半由台師大對上輔大，6點15分由健行科大挑戰政大，目前世新晉級機會較大，如果明天順利擊敗高師大就能搶下最後一張四強門票，如果世新不敵高師大，而台師大又擊敗輔大，那麼最後一戰健行科大與政大的勝負就能左右哪支球隊晉級了，健行科大若擊敗政大，那麼台師大將挾著與世新的對戰優勢搭上四強末班車，如果政大獲勝，那麼最後四強就是政大、義守、世新以及健行科大。

此役，世新在第四節打出31比16的逆轉攻勢，李威廷的三分球成為世新救世主，全場李威廷攻下17分，伊波卡貢獻18分、8籃板，丹尼爾12分、8籃板，陳建銘12分、6助攻，沙巴斯丁7分、9助攻，阿巴西8分。

(中時 )