台南市德光中學高三生盧格熙從國中到高中6年都沒有補習，學測放榜，中、英文都抱回滿級分，最近更在多益考試獲得滿分990分。喜歡閱讀課外原文書籍的他，分享好英文祕訣，就是選讀同一作者寫的書，讀到重複使用單字，有助於加深記憶，閒暇看英文影片也增進聽力及語言應用能力，最重要的是，參加各種不同英語文相關活動，強化語言敏感度和實用能力。

彈得一手好的盧格熙，自國中起經常在教會司琴和演出，課業也兼顧得宜，配合老師安排和引導學習，在校參與模擬聯合國及校際英語文競賽，一直有亮眼成績。

國三那年，格熙主動對媽媽提出對語言學習的要求，國三暑假，他就單獨飛到德國學習德文2個月，並與寄宿家庭互動良好，回國後，進行德語自主學習，並在隔年高一時取得德語檢定B1證書。他透漏，對口譯、翻譯及外交有極大興趣，未來想成為外交官或是口譯、翻譯官，來一展語言特殊才能。

家長會長陳達瑋為鼓勵盧格熙，今天也特別安排家長會紅包鼓勵。

(中時 )