受惠於筆電需求不減，帶動筆電周邊與電源出貨上揚，群光（2385）2月營收以68.32億元創同期新高，比去年同期大幅彈升60％，月營收年增率創11年來最高，前2月營收為160.43億元，年增53％，前2月營收也是同期歷史新高。

筆電需求暢旺在去年一整年已經延續9個多月，今年上半年仍未有降溫跡象，首季強勁的筆電需求，讓筆電客戶對鍵盤、影像模組以及電源供應器等產品的拉貨力道仍然維持高檔，加上去年2月受到中國COVID-19疫情、封城、延後開工等因素影響，2月基期偏低，今年2月在客戶需求強力運轉下，帶動營收年增率高達6成，為過去11年來最高年增率，亦成為群光史上最強二月營收，累計前2月營收亦創同期歷史新高，都讓法人樂觀預期，群光第一季營收有機會年增超越3成。

群光在NB鍵盤、影像模組以及電源供應器長年蟬聯全球市占第一名，去年在筆電需求大力帶動下，市占率繼續上升，展望今年，法人預期群光仍將受惠於筆電、Chromebook的強勁需求，加以今年半導體料件短缺，將促使客戶不得不加深料源相對穩定的大型供應商合作，預期群光更能維持大者恆大的優勢，有助於鞏固獲利表現。

群光今年已規畫擴充影像產品應用面，由消費性產品延伸至企業市場、車用市場以及智慧醫療領域，同時泰國廠產能擴增亦已完成，法人評估，影像將是群光今年成長最具爆發力的產品，爆發力將在下半年全面展開，估計全年將有二成左右的跳升。

群光將於3月10日召開董事會討論2020年報，並決議2020年股利配發，群光具配息政策很穩定，向來是走高配息路線，過往配發率多維持在7成以上。法人分析，群光去年本業獲利能力強、業外干擾變少，去年獲利可望創下歷史新高，去年群光前三季EPS已達6.02元，依照以往的股利配發政策，以目前的股價來看，殖利率將與過去5年平均值十分相近。

(工商 )