「國小足球世界盃」今日在中和區自強國小展開新北市分區預賽，共有男子組21隊及女子組14隊報名參賽，新市國小在黃偉侖穩定表現下順利晉級，地主自強國小則以3比2險勝大豐國小，與北新國小率先挺進複賽。

新市國小上屆踢進16強，去年靠黃偉侖的突破速度，在全國兩大少年足賽打入前4名。教練張志全表示，只要黃偉侖「表現正常」，球隊獲勝的機率就很高，但本屆參賽隊伍的實力明顯提升，張志全坦承進入複賽還有硬仗要踢。

自強國小何宇祐（中）試圖突破對方防守。（迷你足球協會提供）

自強國小在全校師生加油下，以1球之差氣走有五人制傳統的大豐國小。國小世界盃為五人制足球賽制，自強教練黃義翔表示該隊主要踢八人制，上半場抓不住大豐的節奏及換位攻防，導致戰況膠著，中場休息叮嚀球員做好盯人防守，下半場靠何宇祐突圍撕裂對手防線，才在最後關頭破門勝出。

，自強國小教練黃義翔賽後表示，由於對手大豐國小是五人制傳統強隊，在觀念及走位上是踢八人制的他們所缺乏的，上半場抓不住對手的節奏及換位攻防導致賽況膠著，因此利用中場休息時特別叮嚀做好盯人防守後在下半場收到效果。尤其是陣中具代表性的10號球員何宇祐靠著優異的突破能力，頻頻撕裂對方的防守，才在最後平手的關鍵時刻破網勝出。

國小世界盃今日共有3支男子組球隊晉級，女子組明日起在自強國小進行賽事，預計本周六（6日）產生3支晉級隊伍。

(中時 )