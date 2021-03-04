大陸鳳梨禁銷令風暴持續在台發酵，府院黨更總動員鼓勵吃鳳梨表達行動支持。對於此舉，陸軍退役少將于北辰2日在網路節目中忍不住摔筆痛批，總統蔡英文的指導只有3個字「吃鳳梨」、「天啊，這是什麼指導？」

于北辰2日在Yahoo TV節目《鄉民來衝康》中談到，為什麼大陸要退回台灣鳳梨，其實就是因果關係，如果真覺得產能受到影響，影響國家安全，是否要開國家安全會？結果反而是國防部吃鳳梨、經濟部賣鳳梨，這不對啊！

于北辰認為，蔡英文的指導只有3個字那就是「吃鳳梨」，「應該考量整體趨勢，畢竟南向政策賣不出去阿，結果反而是國防部貢獻最多，叫10萬國軍吃鳳梨，然後把全民國軍化，不吃鳳梨就不愛台灣，要大家趕快吃...」。

不僅如此，于北辰再一次強調痛批，蔡英文的指導只有3個字，那就是「吃鳳梨」，話一說到此，他當場忍不住摔筆，直喊「天啊，這是什麼指導?」

然而，當大陸宣布以檢疫為由，從1日起禁止台灣鳳梨輸入，民進黨上下隨即皆稱會挺農民、並號召國人吃鳳梨，更狂秀「吃鳳梨」圖卡，展現態度。不少網友則虧，眼前這些鳳梨長輩圖難道是「中央廚房」統一發送？不知道花哪裡的錢做的？

面對民進黨一連串的圖卡，有網友就好奇地在批踢踢詢問「為什麼鳳梨事件中央圖都做這麼快啊？」立刻引起大批網友討論，不少人都說「洗掉藻礁剛好啊」、「很明顯就是發佈了動員令」

(中時新聞網)