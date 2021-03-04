歷史悠久的台北市民生社區商圈，受新冠疫情衝擊，驚傳逾200間店面求租，幾乎每走幾步路就有一間店面閒置中！房仲指出，民生社區發展有其獨特性，有些店面乏人問津，不見得是租金談不攏，行業別可能更關鍵。曾有一間超商進駐當地緊鄰公車站牌的黃金店面，結果半年就收掉了。

根據屋比統計，截至4日止，民生社區內月租4萬元以上的1樓店面，有220筆待租。最貴的113.7萬元，是一間位在敦化北路、189.5坪的三角窗店面，換算每坪租金高達6000元。

台灣房屋敦北民生店李源豪指出，商圈本來就有汰舊換新的自然規律，有些比較大的店面撤出後，不一定馬上找得到人進駐；如之前百視達歇業，該店面偶爾由短期特賣會承租。店面之所以乏人問津，與商圈轉移、業種限制、利用空間小及替代選擇多等因素有關。

李源豪進一步表示，近來受疫情影響，連三民路圓環西側的正民生東路都出現不少閒置店面，但由於該地段過路人潮較多，使用空間也比較大，每間10至18萬元的月租金，和另一頭民生戲院一帶8至10萬元無太大差距，多數業者寧願觀望。

民生社區是全台第一個美式社區，以民生東路五段、三民路、撫遠街、敦化北路、延壽街、富錦街所圍範圍為主。這裡雖因鄰近機場，部分區域內的建築有限高，但多數店面的屋主早期入手，持有成本低，「就算找不到房客也不會輕易降價」。

加上當地消費對象和西門町、信義區大不相同，許多老顧客都是住在附近的居民，雖沒有非常有錢的大老闆或貴婦，卻不乏醫師、律師、軍公教等收入穩定的白領階級，消費型態自成一格，外來者想打入商圈並不容易。

例如有一間連鎖超商相中公車站牌旁的黃金店面，高價承租後，生意始終拉不起來，僅經營半年黯然退出。究其原因，當地已有3家類似競店，在主要顧客多養成消費習慣下，新店的新鮮感若無法持久，極易遭淘汰。

(中時新聞網)