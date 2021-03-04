第一銀行、義联集團及萬事達卡國際組織合作推出「義享天地聯名卡」全新上市，即日起到9月30日，首次申辦新戶於「義享時尚廣場」館內消費滿888元，登錄完成即可獲得「館內刷卡金500元」、「陶瓷吹風機」或「厚釜電子鍋」好禮3選1，生活美學贈品輕鬆帶回家。

配合「義享時尚廣場」試營運期間，於6月20日前，持聯名卡館內刷卡單筆滿千還有機會抽中價值245萬元的「賓士GLC 200」休旅車乙台，刷越多中獎機率越高。

第一銀行董事長邱月琴表示，義联集團投資打造的「義享天地」，創下高雄商業開發史上最完整、最高金額與最大規模的投資案，這也是第一銀行首次跨足大型百貨商場發行百貨聯名卡，「義享天地聯名卡」同時推出世界卡與鈦金卡兩種卡片等級，並提供優質全方位服務，享有「館內消費六大禮遇」、「通勤必備神卡」，帶給全台商務、購物、觀光各種需求面向的持卡人全新體驗。

「義享天地」鄰近高雄捷運R13凹子底站，為大高雄市中心生活新地標，「義享天地聯名卡」將提供消費者逛街購物、品味美食、親子娛樂的精彩禮遇，是南部人必備首選的百貨聯名卡，讓持卡人「義」卡在手，一站購足，盡享美好生活。

「義享天地聯名卡」的館內消費六大禮遇，包括「享購物」每月11日卡友日單筆刷卡滿1,800元回饋店內刷卡金200元、「享美食」指定餐廳單筆刷卡滿1,800元回饋店內刷卡金200元（享購物/享美食搭配義享會員9折優惠，最高達21％回饋）、「享便利」館內刷卡不限金額享汽車每日最高免費停車4小時或機車每月最高天天免費停車、「享回饋」館內消費第一銀行紅利點數最高4倍送（回饋率最高1.6％）、「享累點」館內消費除了享有第一銀行紅利點數外，還可累積義享會員點數、「享分期」最高12期分期0利率等眾多優惠，讓持卡人輕鬆購物享樂生活。

「義享天地聯名卡」為結合信用卡與一卡通票證之「通勤必備神卡」，即日起到9月30日，持一卡通票證功能每月搭乘全台大眾運輸交通(包含捷運輕軌、台鐵、公車客運、公共自行車、渡輪)累積滿百元享1％現金回饋，回饋無上限。此外，使用「義享天地聯名卡」信用卡搭乘高鐵、台鐵、國道客運等大眾運輸最高可享第一銀行紅利點數6倍送(回饋率最高2.4％)。

歡慶「義享天地聯名卡」上市，即日起透過第一銀行數位通路申辦，核卡後45天於館內消費滿888元，除贈送首刷禮外，再加贈館內刷卡金100元。第一銀行全台188家分行可受理申請，百貨試營運日起全館共計7個募卡點位，將有第一銀行行員在百貨現場提供辦卡服務，更多優惠詳情與申辦事宜，可上第一銀行信用卡官網或洽全台第一銀行分行索取申請書。

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