廣東湛江徐聞：菠蘿產銷兩旺，開通菠蘿高鐵線，爭相採購銷量好！

受惠於大陸禁止台灣鳳梨進口、官媒力推廣東徐聞鳳梨，近日在徐聞採收的鳳梨剛採收就飆出新高價，田頭收購價創下30年來最高，當地果農為此樂開懷。由於台灣品種很受歡迎，今年將擴大種植台灣的台農系列品種，目前網上也興起鳳梨熱潮，網友們紛紛曬出各種圖片影音，發揮吃鳳梨的新奇創意。

據《廣州日報》報導，廣東徐聞縣鳳梨近日開始採收，與往年不同的是今年徐聞鳳梨甫一上市即價格高開，田頭收購均價每斤(市斤，500g)達到了2.5元人民幣(合台幣11.1元)，最高飆上3元人民幣(合台幣13.3元)一斤，比去年的收購價的3倍。當地果農說，這是30年來僅見的最高價格，果農們心裡為此都樂開了花。

被大陸網友膩稱為「菠蘿的海」的廣東徐聞鳳梨田，鳳梨栽種一望無際，非常壯觀。由於大陸禁運台灣鳳梨的風波，廣東徐聞鳳梨近日成為微博上的熱搜話題，網上吃鳳梨直播爆增。（圖／微博）

在台灣鳳梨遭大陸禁運的風波推助下，廣東徐聞鳳梨創下收購價歷史新高，果農難掩喜悅之情。（圖／微博視頻截圖）

報導用極有針對性的語法表示，「位於祖國大陸最南端」的廣東徐聞，與海南隔海相望，素有「中國鳳梨之鄉」美譽，是目前中國最大的鳳梨生產區。徐聞鳳梨產業始於1926年，距今已有近百年的歷史。

按大陸一般新聞報導的用語，在大陸國內新聞報導中，極為罕見地使用「祖國大陸」的用語，除非是在對台灣或對海外華人的新聞上，才會使用這種帶有統戰意味的字眼。這次有關徐聞鳳梨的報導，在台灣鳳梨被禁的風波持續激盪之下，這種用語讓人感受到極強烈的針對性。

《廣州日報》說，大陸10個鳳梨中就有3個來自徐聞，徐聞縣委書記李漢東表示，徐聞縣地理位置優越，土壤富含有機質，一年四季陽光充足，適合栽種鳳梨，因此徐聞鳳梨不僅果大，而且香甜可口，品質優越。

報導說，由次今年產量豐富且價格極好，果農們難掩心中喜悅。果農們說，鳳梨價讓他們感到驚喜，但採收才剛開始，供應量還不大，真正高峰期還要一個月後才到來，他們正密切關注價格走勢。

今年徐聞縣種植的35萬畝鳳梨，預計總產量可達70萬噸。徐聞縣政府於日前正式開啟徐聞鳳梨高鐵專列，以最快速度將徐聞鳳梨送往14個省市，並趁著熱潮組織推廣團隊，全面推介徐聞鳳梨。

徐聞縣政府於日前正式開啟徐聞鳳梨高鐵專列，以「菠蘿的海專列」為名，最快速度將徐聞鳳梨送往14個省市。（圖／微博視頻截圖）

另據《南方日報》指出，大陸過去一般稱為菠蘿，極少稱鳳梨，台灣的鳳梨在大陸上市後，才開始有較多人稱鳳梨。兩岸鳳梨品種名稱不同，但學名均為Ananas comosus，廣東省農科院果樹所副研究員劉傳和解釋，菠蘿和鳳梨只是對不同品種的叫法，「鳳梨就是臺灣對菠蘿的俗稱」。

專家說，有些鳳梨吃了不傷甜頭與喉嚨是因為不同品種鳳梨的蛋白酶含量不同。從臺灣來的鳳梨主力品種「巴厘」，因為鳳梨蛋白酶含量低、活性低，所以可以不沾鹽水，直接大快朵頤。

據廣東省農業農村廳的資料顯示，徐聞35萬畝鳳梨田裡，巴厘的種植面積超過一半，金黃的「台農17號」、能手撕的「台農4號」、不帶釘的「無刺卡因」等各色品種，都能在徐聞與廣東其他產區找到，這些都是較受歡迎的品種。

報導指出，目前廣東鳳梨以湛江市面積最大，產量95萬噸，揭陽、汕尾、肇慶、惠州均有種植。從品種看，廣東栽培鳳梨品種80%是巴厘，主要集中在湛江地區。今年傳統巴厘種植比例將調減，台農系列、金鳳梨等新品種將擴大種植。

在大陸社群網站上，有台灣鳳梨風波的助推，「鳳梨」也成為近期微博上的熱搜詞，市面上水果商行的詢問度極高，已成為近期最受歡迎的水果，網上買到大陸自產鳳梨的網友們也積極地曬出各種圖片影音，發揮吃鳳梨的新奇創意。

(中時新聞網)