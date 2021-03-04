中獎號碼出爐！威力彩已連槓29期，頭獎獎金上看9億元，今晚開出獎號第一區為02、11、18、30、31、32，第二區中獎號碼為06。

今彩539中獎號碼為「07、10、16、19、24」。

三星彩中獎號碼為「6、9、2」。

四星彩中獎號碼為「9、3、2、9」。

雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、11、12、13、14、21、23」。

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(中時新聞網)

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