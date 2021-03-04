9億頭獎花落誰家？威力彩中獎號碼出爐 21:072021/03/04 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9億頭獎花落誰家？威力彩中獎號碼出爐。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中獎號碼出爐！威力彩已連槓29期，頭獎獎金上看9億元，今晚開出獎號第一區為02、11、18、30、31、32，第二區中獎號碼為06。 今彩539中獎號碼為「07、10、16、19、24」。 三星彩中獎號碼為「6、9、2」。 四星彩中獎號碼為「9、3、2、9」。 雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、11、12、13、14、21、23」。 編‧輯‧室‧報‧告－豪宅價格定錨有用嗎？ 新能源汽車競逐 華為是否參一腳 (中時新聞網) #中獎號碼 #出爐 #億頭 #誰家 #威力彩中獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》GameStop式軋空再現？Rocket飆漲逾70％ 16:482021/03/03 財經 台積電是怎麼成為護國神山的 04:102021/03/04 時論廣場 挑戰金氏世界紀錄 《進擊的巨人》出版XL版漫畫 17:332021/03/04 娛樂 容易獲意外財暴富的4種人 2021年有機會躺著賺 14:282021/03/03 運勢 兩會高規防疫 媒體先過檢測關 04:102021/03/03 話題觀察 19歲正妹女大生「養號」中70億頭獎 致電客服晴天霹靂 14:162021/03/03 社會 民主黨議員將立法 力阻美軍研發海基核子巡弋飛彈 21:362021/03/04 軍事 威力彩今晚開獎 3星座有望抱回頭獎9億 15:372021/03/04 運勢 威力彩頭獎連摃29期終開出 獎落台南一人獨得 22:212021/03/04 財經 北市500企業出勤紀錄不實 勞動局：最高罰百萬 18:162021/03/03 生活 波音忠誠僚機跨越首飛里程碑 澳砸25億再買3架 10:272021/03/03 軍事 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 為求過參議院 1.9兆美元紓困案拜登讓步了 - 財經 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。