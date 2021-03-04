美國經濟復甦趨向明朗化、通膨預期增溫，美國十年期公債殖利率攀升至1.3％以上。鋒裕匯理資產管理表示，市場憂心通膨增溫將使美國聯準會（Fed）提早停止購債，但從美國聯準會（Fed）釋出的言論來看，預期今年寬鬆的貨幣立場基本無虞。在低利環境之下，資金仍將持續追逐收益，且即便面對彈升的殖利率，美高收債具有較短的存續期與較高收益率，使之對彈升的公債殖利率敏感度較低。

鋒裕匯理資產管理為歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司，在全球有六大投資中心，其中在美國的投資中心1928年於波士頓成立，擁有近一個世紀的管理經驗，利用集團豐富資源，鋒裕匯理投信打造全新產品「鋒裕匯理美國高收益債券基金」，是台灣首檔納入ESG投資流程的美高收基金，保管銀行為中國信託銀行，預期於3月8日募集。

鋒裕匯理資產管理高收益債團隊共同總監Kenneth J. Monaghan指出，2021年美國經濟前景樂觀，導致部分投資者認為美國聯準會（Fed）可能會在今年年底前開始縮減每月的購債量，包含美國公債和機構MBS。不過，從近期的FOMC會議言論來看，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）已否認這種猜測。

Kenneth J. Monaghan指出，現階段談停止購債確實言之過早，即使今年下半年出現顯著復甦，美國經濟距離美國聯準會（Fed）的既定目標－充分就業和持續通貨膨脹超過2％，還有一段路要走，並且預期美國聯準會（Fed）的貨幣政策將保持相對彈性，而不是重蹈過往過度快速收緊貨幣政策的覆轍。

此外，疫苗施打正如火如荼進行，市場需求驅動商品價格上漲等現象，使投資人擔憂美國聯準會（Fed）動向。鮑爾對此已試圖阻止近期市場過度反應，表示隨著美國經濟更加全面地重新開放和正常化，美國聯準會（Fed）將視隨之而來的物價上漲為暫時性，因此不會收緊貨幣政策。

鋒裕匯理資產管理表示，布局策略方面，可留意美國投資機會，美國高收益債存續期平均在4年以下，相較於投資等級類別短，面對美國公債殖利率曲線的攀升，敏感度相對較低。加上全球低利時代之下，相對投資級債及公債，美高收的高收益率更獲得投資人青睞。不過，若想捍衛美高收提供的較高收益率，操作品質相當重要，宜透過專業團隊慎選標的。

展望後市，在市場信心攀升帶動風險偏好之下，仍看好美高收益債利差有機會進一步縮窄，帶動報酬表現。風險則須留意違約率，宜慎選標的，在確保品質前提下，去締造相對穩健的報酬率。

(工商 )