新冠疫情害英國經濟陷入300多年來最嚴重衰退，面對疫情帶給國庫沉重負擔，英國率全球主要經濟體之先超前部署，計劃自2023年起調高企業稅，不僅是50年來頭一遭，稅率也是逾半世紀來最高，以修補疫情對政府財政造成的損傷。

英國政府3日宣布，為了支應疫情相關的沉重開支，將從2023年開始增稅。不過官方最新預測顯示，加速施打疫苗帶動經濟復甦也意味著，英國填補財政赤字的速度應會比預期快。英國預計在7月底，全國成人可完成首劑疫苗接種。

英國財政大臣桑納克（Rishi Sunak）周三公布政府加稅藍圖，計劃自2023年4月起，將企業稅稅率由目前的19％調高至25％，同時個人所得的免稅優惠也將凍結。

強生政府打算對企業加稅補強國庫，是近50年來首見，英國自1980年代初期已故首相柴契爾夫人開啟執政至今的數十年，企業稅率都是只降不升。英國一口氣將企業稅率調升6個百分點，也是逾半世紀以來最高。

這些加稅措施上路後，預估在截至2026年3月底的財年，英國國庫可望進帳650億英鎊（910億美元）。

此外投資人預期英國政府為籌措財源會擴大發債之下，英國政府公債掀起拋售潮，周三10年期英國公債殖利率，由周二的0.704％飆升到0.789％。

英國財相桑納克決定針對企業獲利調高稅率顯示出，英國政府採取有別以往的做法來降低債務。爆發全球金融危機後，英國的財政修補策略多以減支為主。

英國現行企業稅率19％，是七大工業國集團（G7）中最低的。根據經濟合作發展組織（OECD）資料，同屬G7的美國，企業稅率26％；法國更高達32％；德國和日本的稅率都逼近30％。

英國財政監督機構「預算責任辦公室」（OBR）預測，英國經濟可望在2022年第2季，自被新冠疫情打趴的谷底中復甦，較OBR去年11月所預測的時間提前6個月。

(工商 )