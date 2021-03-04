為推廣集郵並宣傳郵票之美，中華郵政公司自110年3月8日至4月8日舉辦「110年郵票選美活動」，邀請民眾票選109年所發行最美郵票1枚（或小全張1張），即可參加抽獎，歡迎踴躍投票。

此次票選內容涵蓋防疫、保育、體育、歷史文物及臺灣風情等主題，共計68個票選標的。民眾可於活動期間內，透過「110年郵票選美」活動網站、「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁，或中華郵政LINE官方帳號投票等多元方式參加活動，亦可於明信片上書寫欲票選之郵票編號及投票者資料，郵寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱（110年郵票選美活動小組收）」。

活動獎項包括iPhone 12 Pro 512GB、全自動義式咖啡機、iPad 128GB、Dyson無線吸塵器、LG空氣清淨機、Go Pro全方位防水攝影機及精裝本郵票冊等精美好禮，活動詳情請洽各地郵局營業窗口或至「110年郵票選美」網站瀏覽。

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