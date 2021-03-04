浩翔近日主持《綜藝新時代》，來到全台唯一盛產水蓮的高雄美濃，體驗水蓮農夫的工作。種水蓮需要抽乾池水、滿是軟泥的田中進行，彎腰認真工作的阿翔沒看見女星小豬在他後頭，二人猛一撞讓他整個趴倒在田中，不僅吃到泥土，還摔成泥巴人，滿身泥巴的阿翔做勢要去抱浩子，嚇得浩子滿場跑。

有趣的是，工作需換上潛水裝下水，當天較冷，貼心老闆水蓮妹也派出一位可愛妹妹帶藝人拉筋做暖身操，沒想到妹妹又開腿、又一字馬的大動作，讓所有人大呼吃不消，阿翔更是肢體僵硬，浩子見狀上前幫阿翔抬腿拉筋，不上前還好，一上前用力過猛，幫阿翔拉太開，拉得阿翔直喊：「不行啦，好痛。」

阿翔摔成泥人。（民視提供）

而喜好游泳的浩子，一下水便開心自顧自玩起來，在水蓮妹要介紹「美濃最性感的男人」進場時，浩子繼紅毯第一帥美名後坦然接受名號，沒想到要入場時，旁邊一位黑壯男子推開他搶先一步，浩子這才知道水蓮妹是要介紹老公入場，尷尬表情讓現場一片笑聲。

(中時 )