四星市場大獎名單出爐 北市有萬名幸運兒可爽領電子消費抵用券！（台北市產業發展局提供／吳康瑋台北傳真）

台北市市場處為鼓勵「華山市場」、「士林市場」及「大直市場」榮獲經濟部四星標章，特別舉辦四星市場電子消費抵用券電腦抽籤活動，活動自110年2月3日起至3月1日止，已吸引逾31萬人上網登記，民眾反應熱烈，3月4日舉辦電腦抽籤記者會，並抽出1萬名幸運兒。

記者會現場由台北市政府產業發展局局長林崇傑、市場處長陳庭輝及四星市場華山市場自治會長蔡麗嬌、士林市場自治會長林天來及大直市場自治會長黃祥金，共同啟動電腦抽籤，抽出200元電子消費抵用券1萬份，並於現場網路全程直播抽籤實況。

中籤的民眾收到200元電子消費抵用券發送簡訊後，即可到指定的四星市場合作攤商店家以手機QR code掃碼完成消費交易，方便快速，且因應covid-19新冠病毒疫情，減少接觸、降低病毒傳染風險，同時也能減少紙本印刷、節能減碳。

另外，台北市市場處也提醒首次中籤的民眾電子消費抵用券使用期間為3月6日起至3月14日止，如逾期未使用而放棄者則滾入第二次電腦抽籤數額，市場處在3月15日將辦理第二次電腦抽籤，因此首次未中籤的民眾也別灰心，仍有中籤的機會，第二次中籤民眾電子消費抵用券使用期間為110年3月16日起至110年3月28日止。

(中時 )